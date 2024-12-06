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Resmen açıklandı! Dursun Özbek ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 20:09 Güncelleme: 06.12.2024 20:12
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Resmen açıklandı! Dursun Özbek ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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