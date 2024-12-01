Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Tunus’ta beyin kanaması geçirdi!

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen Monastir M15 tenis turnuvasında Yankı Erel ile oynadığı yarı final maçı esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan milli sporcunun sabah yapılacak kontrollerin ardından Türkiye'ye getirilip ameliyat edilmesi bekleniyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç sırasında maç sırasında beyin kanaması geçiren milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in durumunun "yakından" takip edildiğini bildirdi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.