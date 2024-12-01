Maç oynandığı esnada kale arkasında kurban kestiler! Görüntüler Türkiye’den

Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Karacabey Belediye Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken maç oynandığı sırada kale arkasında yaşananlar ise gündem oldu.

KALE ARKASINDA İLGİNÇ ANLAR

Maçta Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 84.(p) ve 90+5. dakikada Batuhan Kör kaydetti. Karşılaşmada taraftar kamerasına yansıyan görüntüler ise herkesi şok etti.

3 KİŞİ KURBAN KESTİ

Görüntülerde maç oynanırken kale arkasındaki bölümde yer alan 3 kişinin kurban kesmeye hazırlandığı görüldü. O anlar sosyal medyada da kısa süre içerisinde viral olurken, TFF'nin konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu.