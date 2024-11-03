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Kerem Aktürkoğlu için 100 milyon euroluk hamle!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 13:07 Güncelleme: 03.11.2024 13:08
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Kerem Aktürkoğlu için 100 milyon euroluk hamle!

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerinde performansıyla dikkatleri üzerinde tutuyor. Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica, Aktürkoğlu'nun 60 milyon euro olan serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkartmayı planlıyor.

Portekiz kariyerine fırtına gibi başlayan Kerem, yeşil sahalardaki üst düzey performansının yanı sıra attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle de futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

fotoğraf: REUTERSfotoğraf: REUTERS

AKTÜRKOĞLU BÜYÜLÜYOR

Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Benfica'nın Kerem ile ilgili instagram ve x sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarının diğerlerine oranla zaman zaman 30 kat daha fazla etkileşim aldığını ifade etti.

Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre, Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor.

fotoğraf: REUTERSfotoğraf: REUTERS

100 MİLYON EUROLUK HAMLE

Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi.

Benfica, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

İSTATİSTİKLERİ

Portekiz temsilcisi Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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