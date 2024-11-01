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UEFA'dan Mourinho'ya ceza! Portekizli hocaya 1 maç men

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 18:04 Güncelleme: 01.11.2024 18:25
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UEFA’dan Mourinho’ya ceza! Portekizli hocaya 1 maç men

UEFA, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 1 maç men, Fenerbahçe'ye 58 bin Euro para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı.

UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.

ALKMAAR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK

Mourinho, aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılacağı AZ Alkmaar maçında takımın başında olamayacak

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