UEFA'dan Mourinho'ya ceza! Portekizli hocaya 1 maç men
UEFA, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 1 maç men, Fenerbahçe'ye 58 bin Euro para cezası verdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı.
UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
ALKMAAR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK
Mourinho, aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılacağı AZ Alkmaar maçında takımın başında olamayacak