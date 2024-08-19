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Başakşehir Portekizli futbolcu Miguel Crespo'yu transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 18:15
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Başakşehir Portekizli futbolcu Miguel Crespo’yu transfer etti

RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Crespo, 2,5 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda çıktığı 80 maçta 5 gol kaydetti.

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