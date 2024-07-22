Süper Lig takımlarında yabancı oyuncu sayısı değişti! İşte TFF’nin yeni kararları

'12 yabancı kuralı' TFF'nin yeni yönetimi tarafından kaldırıldı.

YABANCI OYUNCU KURALINDA DEĞİŞİKLİK

Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da yeni alınan kararlar arasında. Bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan '12 yabancı kuralı' yeni yönetim tarafından kaldırıldı.

Süper Lig takımları yeni sezonda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.