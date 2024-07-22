Süper Lig takımlarında yabancı oyuncu sayısı değişti! İşte TFF'nin yeni kararları
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla birlikte yeni yabancı futbolcu kuralı değişirken Milli Takım sorumlu yöneticileri de belli oldu. Buna göre Süper Lig takımları yeni sezonda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantıda bazı yeni kararlar alındı.
CEYHUN KAZANCI GETİRİLDİ
Toplantıda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı Milli Takımlar Sorumlusu oldu.
YABANCI OYUNCU KURALINDA DEĞİŞİKLİK
Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da yeni alınan kararlar arasında. Bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan '12 yabancı kuralı' yeni yönetim tarafından kaldırıldı.
Süper Lig takımları yeni sezonda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.
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