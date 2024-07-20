Real Madrid'de Arda Güler damgası! Taraftarlar mağazalara akın etti | Birçok yıldızı geride bıraktı
Real Madrid'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler bu sezon forma numarasını değiştirmişti. Eflatun beyazlılarda forma satışlarında Arda Güler şaşkınlığı yaşanıyor. Taraftarlar milli yıldızın formasını almak için mağazalara akın etti. İşte detaylar...
Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.
EURO 2024'te de milli takımla başarılı bir performans sergileyen milli yıldız, Real Madrid'in gelecek sezon değişilmez oyuncularından birisi olacak.
Öte yandan İspanya'da beklenmedik bir şekilde Arda Güler çılgınlığı yaşandı.
Arda Güler'in ünü ve hayranları katlanarak büyümeye devam ediyor.
FORMA SATIŞLARINDA REKOR
Muazzam yeteneğiyle Bernabeu'da heyecan yaratan milli futbolcumuzun forması Real Madrid Store'da satış rekoru kırıyor.
Turnuvadaki başarılı performansının ardından Real Madrid taraftarları Arda Güler formalarına akın etti.
TAKIM ARKADAŞLARINA FARK ATTI
İspanyol ekibinde en çok forması satılan futbolcular sıralamasında 5. sıraya yükselen Güler, birçok takım arkadaşına fark attı.
Arda Güler; Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.
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