11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | İşte Süper Lig'in 2024-2025 fikstürü! Derbiler kaçıncı haftalarda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:31 Güncelleme: 11.07.2024 15:13
ABONE OL
Son dakika | İşte Süper Lig’in 2024-2025 fikstürü! Derbiler kaçıncı haftalarda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı. Merakla beklenen derbi tarihleri ise oldukça dikkat çekti. Ligin ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6'ncı hafta heyecanı ise Fenerbaahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşti.

Yeni sezonda 19 takımla oynanacak ligde, sezon sonu 4 takım küme düşecek. Sezon 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.

Süper Lig'de derbiler; 5, 6, 10, 11, 15 ve 16. haftalarda oynanacak.

DERBİLER
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

1. HAFTA
Çaykur Rizespor-Başakşehir
Antalyaspor-Göztepe
Bodrumspor-Gaziantep FK
Kasımpaşa-Konyaspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Sivasspor-Trabzonspor
Samsunspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Galatasaray-Hatayspor
(Kayserispor BAY)

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN FİKSTÜRÜ

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

Hangi takım, ne zaman BAY geçecek?
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör