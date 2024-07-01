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Başakşehir FK Matchoi Djalo ile sözleşme imzaladı

Giriş: 01.07.2024 15:15
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Başakşehir FK Matchoi Djalo ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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