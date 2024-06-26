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Volkan Demirel'in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı...

Giriş: 26.06.2024 18:13
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Volkan Demirel’in acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı...

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Spor camiasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Ali Naci Demirel Görele Mezarlığı'nda toprağa verildi. İşte detaylar...

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