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TFF'den yayın ihalesiyle ilgili flaş açıklama: Süre uzatıldı

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Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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TFF’den yayın ihalesiyle ilgili flaş açıklama: Süre uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonundan itibaren 3 yıl geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarının ihalesi için gerekli doküman teslim alınma süresinin bir hafta uzatıldığını açıkladı.

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