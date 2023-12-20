GS MAÇI CANLI İZLE! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri!

"Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında nefesleri kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edicek. Bu kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. İşte, Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri...