GS MAÇI CANLI İZLE! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri!
"Galatasaray - Karagümrük maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında nefesleri kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine önemli bir galibiyetle hazırlanmak istiyor. Peki, Galatasaray - Karagümrük maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? İşte GS maçı canlı yayın bilgileri...
"Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında nefesleri kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edicek. Bu kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. İşte, Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri...
GS- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi
Vavacars Fatih Karagümrük:
AA'nın haberine göre; Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.
Galatasaray'da 2 eksik
Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.
Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
İki futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular, bugün oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Sahasında 24 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde puan kaybetmeyen tek takım
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.
Fatih Karagümrük deplasmanda kazanamıyor
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.
Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar
Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.
Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.
Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.
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- GS MAÇI CANLI İZLE! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri!
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