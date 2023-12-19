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Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kaç yaşında, nereli?

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kaç yaşında, nereli?

"Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, Trabzonspor'un attığı ikinci golün ardından hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Bu gelişme sonrası Ecmel Faik Sarıalioğlu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini aldı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun, maçın ikinci yarısında hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmesi, şaşkınlık yarattı. Peki, Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.

Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.

Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.

İSTANBULSPOR- TRABZONSPOR MAÇINDA NELER YAŞANDI?

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi.

Bunun üzerine ev sahibi takımın oyuncuları, uzun süre başkanı bu kararından dönmesi için ikna etmeye çalışsa da bu çaba işe yaramadı.

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

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