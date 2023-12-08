Galatasaray-Adana Demirspor CANLI İZLE | 8 Aralık GS-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, donmadan, 4K, full HD izle!

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR