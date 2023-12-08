Galatasaray-Adana Demirspor CANLI İZLE | 8 Aralık GS-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, donmadan, 4K, full HD izle!
Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelelerinden biri olan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için futbolseverler araştırmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek ve bu kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar detayları aramaya başladılar. İşte GS Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, donmadan, 4K, full HD takip ekranı...
Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırlayacağı kritik mücadele öncesinde futbolseverlerde büyük bir heyecan yaratıyor. GS'nin uzun süredir namağlup olduğu sahasında galibiyet serisini devam ettirmek istediği bu maç, futbolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi kesintisiz izlemenin yollarını araştırmaya başladı. İşte detayları...
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış, Abdulkerim, Nelsson, Boey, Kerem D., Torreria, Kerem, Mertens, Tete, Icardi
Adana Demirspor:
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR 39. RANDEVUDA
Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
GALATASARAY EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.
MUSLERA BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA
Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
MAURO ICARDI BU SEZON 16 GOL KAYDETTİ
Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Icardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Galatasaray'da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.
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