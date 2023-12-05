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Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor CANLI

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başlıyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük evinde Belediye Derincespor'u konuk ediyor.

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