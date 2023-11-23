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Süper Lig'de 13.haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Süper Lig’de 13.haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. İşte detaylar...

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