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PFDK'dan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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PFDK’dan Ali Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Son dakika haberleri.. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yaptığı açıklamalardan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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