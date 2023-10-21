GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisi daha ekleniyor! Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in zirve mücadelesinde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkacak. Heyecan dorukta, futbolseverler bu müsabakayı kaçırmak istemiyor. İşte, derbi maçı hakkında merak edilenler...