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GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?

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Giriş Tarihi: 21.10.2023
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GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?

"Galatasaray Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in zirve mücadelesinde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkacak. Futbolsever ise maçın detaylarını araştırıyor. İşte, 2023 GS BJK maçı hakkında merak edilenler...

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisi daha ekleniyor! Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in zirve mücadelesinde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkacak. Heyecan dorukta, futbolseverler bu müsabakayı kaçırmak istemiyor. İşte, derbi maçı hakkında merak edilenler...

GS-BJK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson, Tayfur Bingöl, Rashica, Ghezzal, Aboubakar.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kritik derbide Beşiktaş taraftarlarının da tribünde yer alacağı öğrenilirken biletler de satışa çıktı. Satışa sunulan en uygun bilet fiyatı 700 lira olarka açıklandı.

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