GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
"GS BJK maçı canlı izle" şeklindeki aramalar futbolseverler tarafından hız kazandı. Türkiye Süper Lig'in 9. haftasında heyecan dorukta! Galatasaray, bu akşam kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek ve bu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, Galatasaray Beşiktaş derbi maçı canlı izle linki!
Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz izle! İstanbul'un en büyük futbol derbilerinden biri olan Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki mücadele, Türkiye Süper Lig'in 9. haftasında nefesleri kesecek. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından uzun zamandır bekleniyor. İşte GS BJK maçı canlı yayın bilgileri...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle derbiyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU
Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.
MUHTEMEL 11
Derbide iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'leri şu şekilde;
Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez, Abdülkerim-Angelino, Torreira-Ndombele, Barış-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Onur-Amertey-Colley-Masuaku, Amir-Gedson, Rashica-Chamberlain-Cenk, Aboubakar
GALATASARAY'I 6 MAÇTIR YENEMİYOR
Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.
"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.
İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı.
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- GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
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