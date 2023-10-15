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Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Türkiye - Letonya maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 biletini almak için Letonya ile karşı karşıya geliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye - Letonya maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

MUHTEMEL 11

Montella'nın takımını Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Rıdvan, İsmail, Salih, İrfan Can, Hakan, Kerem ve Barış Alper on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

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