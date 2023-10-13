Arda Güler Golden Boy ödülünde finale kaldı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. 5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.