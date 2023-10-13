Arda Güler Golden Boy ödülünde finale kaldı
Milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu. 5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. 5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.
Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde; "Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal"
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