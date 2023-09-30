GS ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri! GS maçı şifresiz izle...
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın detaylarını araştıran futbolseverler, GS Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte haberin detayları...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadelenin hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, GS Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri...
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAATİ VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ!
Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic
LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.
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- GS ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri! GS maçı şifresiz izle...
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