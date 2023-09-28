FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU | 28 Eylül 2023 Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

"Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Süper Lig'in heyecanı devam ederken erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İşte FB - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler...

MAÇ SONUCU!

Fenerbahçe, Djiku ve Szymanski ile farka gitti. Sarı lacivertliler, evinde konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.