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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU | 28 Eylül 2023 Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU | 28 Eylül 2023 Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

"Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor. İşte FB - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...

"Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Süper Lig'in heyecanı devam ederken erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İşte FB - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler...

MAÇ SONUCU!

Fenerbahçe, Djiku ve Szymanski ile farka gitti. Sarı lacivertliler, evinde konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

RAMS Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk edeceği maç bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 5 maçtan da galip ayrılarak önemli bir başlangıç yapmış durumda.

Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, maç eksiği sebebiyle topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanması durumunda tekrar zirveye yerleşecek.

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