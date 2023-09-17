Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı | 17 Eylül Süper Lig FB-Antalyaspor maçı kesintisiz, full HD, 4K, ücretsiz izleme ekranı! Şifresiz izlenir mi?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Maç, bugün saat 17.00'de başlayacak. İki takımın ilk 11'leri de belirlendi ve taraftarlar, sahada görecekleri kadrolarla maçın nasıl bir tempo ve rekabetle geçeceğini görmeyi heyecanla bekliyorlar. Bu karşılaşma, Süper Lig'in 5. haftasının en dikkat çekici müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte nefes kesen mücadelenin şifresiz izleme ekranı...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Maçın hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek ve yardımcıları Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy olacak. Fenerbahçe - Antalyaspor müsabakası saat 17.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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Şifresiz izlenir mi?
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İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.
Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.
Kırmızı kart cezası olan İsmail Yüksek forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.
Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.
LIVAKOVIC SAHNE ALIYOR
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.
İLK 11
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Bitexen Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, van de Streek, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Buksa
Antalyaspor'da 5 eksik
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Ülker Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
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- Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı | 17 Eylül Süper Lig FB-Antalyaspor maçı kesintisiz, full HD, 4K, ücretsiz izleme ekranı! Şifresiz izlenir mi?
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