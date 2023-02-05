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Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın kesintisiz şifresiz, donmadan izle! İşte ilk 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın kesintisiz şifresiz, donmadan izle! İşte ilk 11’ler...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. 11’i ligde 3’ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor ile kıyasıya mücadele verecek. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, canlı yayın izleme ekranını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, derbi maçı canlı yayın linki!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi için geri sayım başladı. Nef Stadı'nda yaşanacak mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Öte yandan maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte, GS-TS derbi maçı canlı yayın izleme ekranı ve detaylar...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez

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