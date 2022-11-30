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Katar'daki Dünya Kupası'nda bir ilk

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Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Katar’daki Dünya Kupası’nda bir ilk

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası birçok ilke ev sahipliği yaptı. Perşembe günü de Katar'da düzenlenen dev turnuvada bir ilke imza atılacak. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası birçok ilklere ev sahipliği yapıyor... Katar'ın düzenlediği turnuvaya ilk kez Orta Doğu ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte yaz aylarında izlemeye alışık olduğumuz Dünya Kupası ilk kez kış aylarında düzenleniyor.

VALENCİA YIKMIŞTI
Turnuvanın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 yıkmıştı. Bu maç da ilk kez bir ev sahibinin açılış karşılaşmasını kaybettiği mücadele olarak kayıtlara geçti.

KATAR'DAN İKİ İLK!
Katar ayrıca Senegal'e de kaybederek ikinci maçında turnuvaya veda eden ilk ev sahibi ülke olarak tarihe adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası bir ilke daha imza atacak. FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

FRAPPART TARİHE GEÇECEK
Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Öte yandan Frappart'ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek. Böylece ilk kez bir kadın hakem Dünya Kupası tarihinde görev yapmış olacak.

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