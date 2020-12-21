SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de aldığı kritik galibiyetlerle tırmanışa geçen Konyaspor, hayal kırıklığı yaratan Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Yeşil-Beyazlılar'ın çok büyük eksikleri var.

Konya'da Cikalleshi, Anicic, Eduok, Volkan, Musa, Kravets, Jevtovic ve Daci yok. Yiğidolar'da ise Rybalka, Cofie ve Caner sahada olamayacak.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz

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KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak

KONYASPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Adil, Abdulkerim, Uğur, Oğuz, Skubic, Guilherme, Hadziahmetovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Ziya, Robin, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode