21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Son dakika haberi... 'de 13. hafta İttifak Holding -Demir Grup  ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Sivasspor hangi ilk 11 ile sahaya çıkacak? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de aldığı kritik galibiyetlerle tırmanışa geçen Konyaspor, hayal kırıklığı yaratan Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Yeşil-Beyazlılar'ın çok büyük eksikleri var.

Konya'da Cikalleshi, Anicic, Eduok, Volkan, Musa, Kravets, Jevtovic ve Daci yok. Yiğidolar'da ise Rybalka, Cofie ve Caner sahada olamayacak.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak

KONYASPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Adil, Abdulkerim, Uğur, Oğuz, Skubic, Guilherme, Hadziahmetovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Ziya, Robin, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA