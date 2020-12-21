Konyaspor - Sivasspor CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Son dakika haberi... Süper Lig'de 13. hafta İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Sivasspor hangi ilk 11 ile sahaya çıkacak? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de aldığı kritik galibiyetlerle tırmanışa geçen Konyaspor, hayal kırıklığı yaratan Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Yeşil-Beyazlılar'ın çok büyük eksikleri var.
Konya'da Cikalleshi, Anicic, Eduok, Volkan, Musa, Kravets, Jevtovic ve Daci yok. Yiğidolar'da ise Rybalka, Cofie ve Caner sahada olamayacak.
Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz
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KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak
KONYASPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Eray, Adil, Abdulkerim, Uğur, Oğuz, Skubic, Guilherme, Hadziahmetovic, Milosevic, Hurtado, Ömer Ali
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Ziya, Robin, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode