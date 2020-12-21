Antalyaspor-Kayserispor (CANLI ANLATIM) Antalyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Antalyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor- Kayserispor hangi ilk 11 ile sahaya çıkacak? Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Antalyaspor'un 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunuyor. 7 maçtır 3 puana hasret olan Hes Kablo Kayserispor'un ise çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyeti var.
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Mücadele öncesi Fraport TAV Antalyaspor 14, Hes Kablo Kayserispor ise 10 puan toplamış durumda...
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic
Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan