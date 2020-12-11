Kasımpaşa Denizlispor CANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Denizlispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda? Maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Denizlispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Peki, Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda?
Maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI HANGİ GÜN?
Kasımpaşa-Denizlispor maçı 11 Aralık Cuma günü oynanacak.
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KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa-Denizlispor maçı 19:00'de başlayacak.
KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Süper Lig maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
Süper Lig maçı öncesi Denizlispor ligde 6 puanla 20. sırada yer alırken Kasımpaşa 15 puanla 10. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'nın bu sezon ligdeki rakipleri arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu takım Denizlispor; 5 galibiyet, 1 beraberlik! Kasımpaşa, evinde oynadığı 12 Süper Lig maçta hiç mağlubiyet almadı; 9 galibiyet 3 beraberlik.
KASIMPAŞA'DA 7, DENİZLİSPOR'DA 4 İSİM KADRODA YOK
Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yukatel Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Dossevi, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek yok.
İşte ilk 11'ler
KASIMPAŞA
1. RAMAZAN KÖSE
6. LORET SADIKU
9. BANGALY FODE KOITA
10. HARIS HAJRADINOVIC
11. YUSUF ERDOĞAN
5. TARKAN SERBEST
23. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
24. MİCKAEL SYLVAİN TIRPAN
25. TOMAS BRECKA
30. ARMIN HODZIC
21. KEVIN VARGA
DENİZLİSPOR
19. CENK GÖNEN
6. MARVIN DIRK BAKALORZ
7. HUGO RODALLEGA MARTINEZ
8. RADOSLAW PAWEL MURAWSKI
9. HADI SACKO
20. RECEP NİYAZ
91. FABIANO LEISMANN
21. ZAKARYA BERGDICH
22. MUSTAFA YUMLU
28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA
76. ÖZER ÖZDEMİR