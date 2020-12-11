Kasımpaşa Denizlispor CANLI ANLATIM | Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Denizlispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Peki, Kasımpaşa-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa-Denizlispor maçı hangi kanalda?

Maçı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN CANLI ANLATINI İÇİN TIKLAYIN

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa-Denizlispor maçı 11 Aralık Cuma günü oynanacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Denizlispor maçı 19:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-DENİZLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ile Denizlispor arasındaki Süper Lig maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

Süper Lig maçı öncesi Denizlispor ligde 6 puanla 20. sırada yer alırken Kasımpaşa 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'nın bu sezon ligdeki rakipleri arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu takım Denizlispor; 5 galibiyet, 1 beraberlik! Kasımpaşa, evinde oynadığı 12 Süper Lig maçta hiç mağlubiyet almadı; 9 galibiyet 3 beraberlik.

KASIMPAŞA'DA 7, DENİZLİSPOR'DA 4 İSİM KADRODA YOK



Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemeyecek.



Yukatel Denizlispor'da ise sakatlıkları bulunan Dossevi, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek yok.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte ilk 11'ler



KASIMPAŞA



1. RAMAZAN KÖSE

6. LORET SADIKU

9. BANGALY FODE KOITA

10. HARIS HAJRADINOVIC

11. YUSUF ERDOĞAN

5. TARKAN SERBEST

23. MEHMET FEYZİ YILDIRIM

24. MİCKAEL SYLVAİN TIRPAN

25. TOMAS BRECKA

30. ARMIN HODZIC

21. KEVIN VARGA

DENİZLİSPOR



19. CENK GÖNEN

6. MARVIN DIRK BAKALORZ

7. HUGO RODALLEGA MARTINEZ

8. RADOSLAW PAWEL MURAWSKI

9. HADI SACKO

20. RECEP NİYAZ

91. FABIANO LEISMANN

21. ZAKARYA BERGDICH

22. MUSTAFA YUMLU

28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA

76. ÖZER ÖZDEMİR