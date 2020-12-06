Karagümrük-Çaykur Rizespor (CANLI ANLATIM)

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında . Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Karagümrük, rakibi karşısında bu seriyi devam ettirmek istiyor. 6 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona eren Çaykur Rizespor ise Karagümrük deplasmanında galibiyet arayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy