Karagümrük-Çaykur Rizespor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Evinde maç kaybetmeyen Karagümrük ile Çaykur Rizespor'un mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında . Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Karagümrük, rakibi karşısında bu seriyi devam ettirmek istiyor. 6 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona eren Çaykur Rizespor ise Karagümrük deplasmanında galibiyet arayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy