Son dakika haberi: Kasımpaşa Galatasaray maçında 11'ler belli oldu |CANLI
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Saat 19'da başlayacak ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfam��z üzerinden izleyebilecekler.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Saat 19'da başlayacak ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını taraftarlar anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao takımdaki yerini alamazken aynı maçta sakatlanan Marcelo Saracchi ise ilk 11'e geri döndü. Falcao yedekler arasında da bulunmuyor.
İKİ TAKIMDA 11'LERİ BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Fatih, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Mickael, Aytaç, Ndongala, Meriah, Tarkan, Quaresma, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı. Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek taraftarlar maçın canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.
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