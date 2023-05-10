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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KİLİMLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KİLİMLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KİLİMLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,440 | Katılım Oranı: %86.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.3411,586 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %40.099,226 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.271,673 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.84423 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2763 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.245 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,635 | Katılım Oranı: %73.47
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %53.0211,239 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.249,590 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.73367 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 12,321 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,360 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.23 8,784 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%34.78 7,992 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.39 3,537 oy 0
İyi Parti
%7.89 1,813 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.18 1,191 oy 0
Saadet Partisi
%2.42 555 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.79 181 oy 0
Vatan Partisi
%0.33 76 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 24 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı