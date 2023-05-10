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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ALAPLI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALAPLI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAPLI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,480 | Katılım Oranı: %90.79
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.7218,130 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %28.228,028 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.361,809 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02289 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.46130 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2366 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,096 | Katılım Oranı: %78.54
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.8215,423 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.328,671 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.87458 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 18,470 oy 0
Millet İttifakı
%0 9,339 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.36 14,869 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%23.96 6,804 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.68 3,601 oy 0
İyi Parti
%7.55 2,145 oy 0
BAĞIMSIZ
%4.19 1,191 oy 0
Saadet Partisi
%1.37 390 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.13 322 oy 0
Vatan Partisi
%0.41 116 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 63 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı