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Burcugül Çubuk
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Abdulmecit Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Semra Kıratlı
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Erhan Morkoç
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Mustafa Okcu
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Fatih Sürenkök
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Sebüktay Kaan
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Arefe Meryem Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Hurşi Ataman
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Nevin Aytekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Kerem Ay
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Bülent Tekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Hediye Korkut
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge