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Burcugül Çubuk
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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İbrahim Akın
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Abdulmecit Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Canan Kebenç Özkan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Semra Kıratlı
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Mevlüt Ülgen
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Erhan Morkoç
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Sevgi Ersan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Mustafa Okcu
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Hasip Erkan Gökber
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Fatih Sürenkök
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Sebüktay Kaan
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Önder Aktaş
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Arefe Meryem Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Ramazan İdin
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Hurşi Ataman
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Aysel Önen Turan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Önder Birol Bıyık
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Nevin Aytekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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İrfan Altan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Kerem Ay
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Serkan Çiftçi
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Bülent Tekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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İsmail Doğan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Hediye Korkut
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
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Erol Çırak
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge