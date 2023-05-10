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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞALPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞALPAZARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞALPAZARI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,231 | Katılım Oranı: %89.52
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.45,760 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %16.521,314 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.9708 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.76140 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2621 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1613 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,491 | Katılım Oranı: %80.13
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.495,611 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.061,714 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.45108 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,858 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,053 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.07 5,117 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.66 1,011 oy 0
İyi Parti
%10.92 872 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.28 741 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.59 287 oy 0
Saadet Partisi
%2.13 170 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.34 27 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.3 24 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 19 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı