ORTAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
OF
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
OF
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0