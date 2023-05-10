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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

VEZİRKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

VEZİRKÖPRÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

VEZİRKÖPRÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 65,555 | Katılım Oranı: %89.96
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.8344,857 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %12.226,952 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.664,359 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8456 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.26148 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.23132 oy
%100
Seçmen Sayısı: 66,017 | Katılım Oranı: %75.98
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.1737,252 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.7211,110 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.12547 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 45,572 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,971 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%66.05 37,760 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.67 7,812 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.31 5,323 oy 0
İyi Parti
%8.68 4,963 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.25 715 oy 0
Saadet Partisi
%1.2 685 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.56 322 oy 0
Vatan Partisi
%0.3 172 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 115 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı