Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER SAMSUN ATAKUM
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ATAKUM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ATAKUM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ATAKUM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 132,649 | Katılım Oranı: %88.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.8756,123 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %38.5944,324 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.7412,338 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.091,250 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.53605 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.18211 oy
%100
Seçmen Sayısı: 105,471 | Katılım Oranı: %73.71
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.0338,230 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.3636,954 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.611,231 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 59,057 oy 0
Millet İttifakı
%0 52,285 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.13 42,764 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.65 32,998 oy 0
İyi Parti
%15.14 17,436 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.15 16,293 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.03 3,488 oy 0
Saadet Partisi
%1.61 1,851 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.62 715 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 201 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.07 77 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı