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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÜRGÜP SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÜRGÜP CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜRGÜP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,650 | Katılım Oranı: %90.71
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.0514,837 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.046,127 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.42,211 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.91215 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3480 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2662 oy
%100
Seçmen Sayısı: 26,527 | Katılım Oranı: %82.76
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.8213,035 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.718,083 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.47315 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 15,754 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,553 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.83 12,044 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.86 4,706 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.66 3,710 oy 0
İyi Parti
%10.95 2,594 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.14 269 oy 0
Saadet Partisi
%1.07 253 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 66 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 51 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı