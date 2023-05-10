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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ACIGÖL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ACIGÖL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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ACIGÖL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,591 | Katılım Oranı: %91.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %89.0310,755 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.69687 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.97479 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.08130 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1417 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.112 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,104 | Katılım Oranı: %81.91
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %87.679,173 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %11.721,226 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6164 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,957 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,143 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%75.51 9,184 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.58 1,773 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.18 508 oy 0
İyi Parti
%3.89 473 oy 0
Saadet Partisi
%1.33 162 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 24 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 21 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.14 17 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı