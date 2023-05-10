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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÖMERLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÖMERLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÖMERLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,637 | Katılım Oranı: %85.98
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.374,160 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %34.042,426 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.68405 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.2690 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5640 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.086 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,717 | Katılım Oranı: %69.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.883,000 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %43.972,543 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.15240 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,869 oy 0
Millet İttifakı
%0 386 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.65 3,299 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%37.65 2,607 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.23 570 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.05 350 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.39 235 oy 0
İyi Parti
%1.4 97 oy 0
Saadet Partisi
%0.78 54 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.74 51 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 9 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı