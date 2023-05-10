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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MAZIDAĞI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MAZIDAĞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 19,854 | Katılım Oranı: %86.57
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %71.7811,933 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %22.23,691 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.84805 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.61102 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4879 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0814 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,954 | Katılım Oranı: %73.41
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %73.29,501 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.053,252 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.75227 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,999 oy 0
Millet İttifakı
%0 859 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%71.93 11,854 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%17.18 2,831 oy 0
Hür Dava Partisi
%4.44 732 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.02 663 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.12 350 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.02 168 oy 0
İyi Parti
%0.69 113 oy 0
Saadet Partisi
%0.5 83 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 26 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı