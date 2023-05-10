Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER MANİSA YUNUSEMRE
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YUNUSEMRE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YUNUSEMRE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YUNUSEMRE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0