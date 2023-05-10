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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SELENDİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SELENDİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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SELENDİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,027 | Katılım Oranı: %90.6
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.988,600 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %24.143,350 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.271,703 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6388 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5880 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.455 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,460 | Katılım Oranı: %83.51
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.138,477 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.924,689 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.95262 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,032 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,639 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.94 5,431 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%32.99 4,601 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.42 2,290 oy 0
İyi Parti
%8.81 1,229 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.9 125 oy 0
Saadet Partisi
%0.86 120 oy 0
Vatan Partisi
%0.59 82 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.49 68 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı