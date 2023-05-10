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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

VİZE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

VİZE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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VİZE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,437 | Katılım Oranı: %90.68
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %56.4511,186 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.945,934 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.532,483 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.57113 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.359 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2142 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,294 | Katılım Oranı: %84.91
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %70.0613,058 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %28.355,284 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.59297 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,331 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,096 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.48 9,393 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.73 5,089 oy 0
İyi Parti
%18.08 3,576 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.28 1,242 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.22 242 oy 0
Saadet Partisi
%0.64 127 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.31 61 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 55 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.25 50 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı