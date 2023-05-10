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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PINARHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PINARHİSAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARHİSAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,705 | Katılım Oranı: %90.01
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %53.436,895 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.384,308 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.561,492 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.05136 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3140 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2634 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,084 | Katılım Oranı: %84.47
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %65.758,216 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.044,004 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.21276 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,450 oy 0
Millet İttifakı
%0 8,070 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%45.89 5,923 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%28.72 3,706 oy 0
İyi Parti
%16 2,065 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.76 744 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.42 312 oy 0
Saadet Partisi
%0.64 82 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.47 61 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 37 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 34 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı