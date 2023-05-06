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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIRKLARELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 273,082 | Katılım Oranı: %90.25
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %58.44141,190 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.8472,088 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.7323,507 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.43,382 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.34823 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.25612 oy
%100
Seçmen Sayısı: 261,803 | Katılım Oranı: %82.49
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %67.95144,558 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.7763,328 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.284,861 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 74,545 oy 0
Millet İttifakı
%0 158,585 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%48.41 116,842 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.11 63,019 oy 0
İyi Parti
%16.7 40,301 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.78 11,526 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.95 7,123 oy 0
Saadet Partisi
%0.6 1,442 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 675 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 358 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.03 61 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı