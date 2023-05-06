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ANASAYFA ŞEHİRLER BALIKESİR TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BALIKESİR - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

TİP
KISALTMA :TİP GENEL BAŞKAN :ERKAN BAŞ KURULUŞ TARİH :2015
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALTIEYLÜL
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AYVALIK
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BALYA
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BANDIRMA
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BİGADİÇ
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BURHANİYE
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DURSUNBEY
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EDREMİT
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ERDEK
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GÖMEÇ
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GÖNEN
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HAVRAN
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İVRİNDİ
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KARESİ
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KEPSUT
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MANYAS
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MARMARA
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SAVAŞTEPE
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SINDIRGI
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SUSURLUK
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı